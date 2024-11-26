Болельщики снежками забросали судей матча Кубка России "Шинник" - "Акрон"

Зрители матча первого этапа Пути регионов Кубка России сезона-2024/25 "Шинник" - "Акрон" снежками забросали судей.

Фото: ФК "Шинник"

Встреча прошла в Ярославле на стадионе "Шинник". Победу с минимальным счётом 1:0 одержали гости из Тольятти. На первой минуте игры мяч в свои ворота отправил полузащитник "Шинника" Артём Малахов. На 89-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник ярославцев Дмитрий Самойлов.



Встречу обслуживала судейская бригада во главе с Артёмом Любимовым. Его ассистентами были Дмитрий Жвакин и Станислав Попков.

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Шинник