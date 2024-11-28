- С самим Маркиньосом не успел поговорить, потому что у него достаточно сильный ушиб. Он его получил после этого эпизода. Без повторов сложно сказать, не видел эту ситуацию. Судейство не хочется оценивать. Мы не использовали свои моменты за 180 минут, - цитирует полузащитника "Спартака" "Чемпионат".
"Спартак" проиграл "Ростову" вчера, 27 ноября со счетом 1:2. Умяров появился на поле в начале второго тайма. Единственный мяч в составе столичной команды забил хавбек Кристофер Мартинс. У "Ростова" отличились Егор Голенков и Виктор Мелехин.
24-летний Умяров в этом сезоне провел в Кубке России три матча и получил две желтые карточки. В РПЛ полузащитник выходил на поле в 15-ти матчах "Спартака" и записал на свой счет один забитый мяч. Также Умяров получил пять желтых карточек.
"Спартак" 1 декабря на выезде сыграет против "Краснодара" в рамках 17-го тура РПЛ. Красно-белые с 31 баллом на данный момент располагаются на четвертой строчке в таблице.
Умяров оценил эпизод с неназначенным пенальти в матче с "Ростовом"
Наиль Умяров, полузащитник красно-белых, ответил на вопрос о неназначенном пенальти в ворота "Ростова" в матче Кубка России.
Фото: ФК "Спартак"