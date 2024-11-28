"Со слов генерального секретаря нашей Федерации, сейчас сложно играть матчи со сборной России. Все потому, что ФИФА за эту игру примет карательные меры в адрес ФФБ", - цитирует Траоре Sport24.
Напомним, что в ноябре сборная России одержала победу в товарищеском матче над национальной командой Брунея со счетом 11:0, эта победа стала самой крупной в истории сборной России. Также в ноябре команда Валерия Карпина провела товарищескую встречу с Сирией, которая закончилась победой россиян со счетом 4:0.
Сообщалось, что в 2025 году сборная России может сыграть с Шри-Ланкой, Нигерией или Сенегалом. Ранее в сборной Белоруссии заявили, что готовы провести ответный матч с Россией.
ФИФА запретила Буркина-Фасо играть со сборной России
Глава отдела связи с общественностью Федерации футбола Буркина-Фасо Кадер Траоре заявил, что ФИФА запрещает проводить товарищеский матч с Россией.
Фото: ФИФА