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ФИФА запретила Буркина-Фасо играть со сборной России

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Глава отдела связи с общественностью Федерации футбола Буркина-Фасо Кадер Траоре заявил, что ФИФА запрещает проводить товарищеский матч с Россией.
Фото: ФИФА
"Со слов генерального секретаря нашей Федерации, сейчас сложно играть матчи со сборной России. Все потому, что ФИФА за эту игру примет карательные меры в адрес ФФБ", - цитирует Траоре Sport24.

Напомним, что в ноябре сборная России одержала победу в товарищеском матче над национальной командой Брунея со счетом 11:0, эта победа стала самой крупной в истории сборной России. Также в ноябре команда Валерия Карпина провела товарищескую встречу с Сирией, которая закончилась победой россиян со счетом 4:0.

Сообщалось, что в 2025 году сборная России может сыграть с Шри-Ланкой, Нигерией или Сенегалом. Ранее в сборной Белоруссии заявили, что готовы провести ответный матч с Россией.

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