Агент: Маркиньос более чем готов забить и принести "Спартаку" победу над "Краснодаром"

"Будет ли Маркиньос готов сыграть с "Краснодаром" после ушиба? Да, конечно. Он более чем готов забить и принести "Спартаку" победу", - приводит Metaratings слова агента.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что левый крайний нападающий московского "Спартака" Маркиньос получил повреждение в матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России против "Ростова" (1:2).
25-летний бразилец присоединился к российской команде минувшим летом. Нападающий принял участие в 19 матчах за красно-белых, в которых пока не отметился забитыми мячами, но записал на свой счет три голевые передачи.