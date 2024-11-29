- В первых играх с новыми тренерами команда бежала с новыми силами, эмоциями. Но сейчас мы видим, что потихоньку команда становится блеклой. Это пока не тот "Спартак", который может бороться с "Зенитом" и "Краснодаром" за чемпионство, - передает слова Кудряшова "Чемпионат".
Красно-белые в нынешнем сезоне РПЛ под руководством Станковича провели 16 матчей и набрали 31 балл, клуб располагается на четвертом месте в турнирной таблице. В следующем туре РПЛ "Спартак" в гостях сыграет против "Краснодара", который идет вторым в таблице. Матч пройдет 1 декабря, начало поединка запланировано на 19:30 мск.
Напомним, на этой неделе московская команда уступила "Ростову" в четвертьфинальном матче Кубка России. "Спартак" продолжит выступление в Пути регионов.
Кудряшов: это пока не тот "Спартак", который может бороться с "Зенитом" и "Краснодаром" за чемпионство
Бывший игрок столичного "Спартака" Федор Кудряшов высказался о выступлении красно-белых в этом сезоне.
Фото: Официальный сайт РПЛ