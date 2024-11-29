- Конечно, хотелось бы сыграть в составе сборной России в официальном матче как минимум, а как максимум — на каком-нибудь крупном турнире: чемпионате Европы или мира. Тогда можно будет сказать, что я доволен своей карьерой, - цитирует полузащитника красно-белых Legalbet.
24-летний Пруцев дебютировал за сборную России в марте 2023 года. Всего на его счету пять матчей за национальную команду и один забитый мяч. Напомним, что на данный момент сборная проводит только товарищеские поединки.
В этом сезоне Пруцев провел за "Спартак" девять матчей в РПЛ, забил один гол и сделал два ассиста. Контракт игрока с красно-белыми действует до лета 2026 года, а трансферная стоимость полузащитника "Спартака" оценивается в четыре с половиной миллиона евро.
Пруцев: хотелось бы сыграть за сборную России на чемпионате Европы или мира
Хавбек столичного "Спартака" Данил Пруцев рассказал, что хочет выступить на крупном турнире в составе национальной сборной.
Фото: ФК "Спартак"