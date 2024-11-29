Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Балтика
20:00
АланияНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брайтон
23:00
СаутгемптонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Мальорка
23:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Кальяри
22:45
ВеронаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Санкт-Паули
22:30
ХольштайнНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Реймс
22:45
ЛансНе начат

Пруцев: хотелось бы сыграть за сборную России на чемпионате Европы или мира

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Хавбек столичного "Спартака" Данил Пруцев рассказал, что хочет выступить на крупном турнире в составе национальной сборной.
Фото: ФК "Спартак"
- Конечно, хотелось бы сыграть в составе сборной России в официальном матче как минимум, а как максимум — на каком-нибудь крупном турнире: чемпионате Европы или мира. Тогда можно будет сказать, что я доволен своей карьерой, - цитирует полузащитника красно-белых Legalbet.

24-летний Пруцев дебютировал за сборную России в марте 2023 года. Всего на его счету пять матчей за национальную команду и один забитый мяч. Напомним, что на данный момент сборная проводит только товарищеские поединки.

В этом сезоне Пруцев провел за "Спартак" девять матчей в РПЛ, забил один гол и сделал два ассиста. Контракт игрока с красно-белыми действует до лета 2026 года, а трансферная стоимость полузащитника "Спартака" оценивается в четыре с половиной миллиона евро.

   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится