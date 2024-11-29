"Карпин мог бы тренировать любую команду в Европе. Вообще любую. Благодаря своему опыту", - цитирует Роналдо "РБ Спорт".
После 16-ти сыгранных туров "Ростов" располагается на 8-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 20-ю набранными очками. Валерий Карпин является главным тренером южан, а также возглавляет национальную команду России. В 17-м туре Российской Премьер-Лиги южане примут на своем поле "Пари НН".
Роналдо: Карпин мог бы тренировать любую команду в Европе
Нападающий "Ростова" Роналдо высказался о Валерии Карпине.
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ