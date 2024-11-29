Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Балтика
20:00
АланияНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брайтон
23:00
СаутгемптонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Мальорка
23:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Кальяри
22:45
ВеронаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Санкт-Паули
22:30
ХольштайнНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Реймс
22:45
ЛансНе начат

Роналдо: Карпин мог бы тренировать любую команду в Европе

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Нападающий "Ростова" Роналдо высказался о Валерии Карпине.
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ
"Карпин мог бы тренировать любую команду в Европе. Вообще любую. Благодаря своему опыту", - цитирует Роналдо "РБ Спорт".

После 16-ти сыгранных туров "Ростов" располагается на 8-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 20-ю набранными очками. Валерий Карпин является главным тренером южан, а также возглавляет национальную команду России. В 17-м туре Российской Премьер-Лиги южане примут на своем поле "Пари НН".

   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится