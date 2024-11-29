"Первый раз об этом слышу. Лечи — систематизирующий игрок у нас, лидер команды. Тем более, он чеченец. Такой вопрос даже не стоит, никто об этом не говорит", - цитирует Ташева "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что полузащитник грозненского "Ахмата" Лечи Садулаев может перейти в петербургский "Зенит" в зимнее трансферное окно, а после вернуться в грозненский клуб на правах аренды до конца сезона. Также сообщалось, что Садулаев может перейти в петербургский клуб летом на правах свободного агента.
В текущем сезоне Лечи Садулаев провел за грозненский "Ахмат" во всех турнирах 18 матчей и записал на свой счет 3 забитых мяча и 2 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 2,5 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до конца этого сезона.
Ташуев - о возможном переходе Садулаева в "Зенит": никто об этом не говорит
Главный тренер "Ахмата" Сергей Ташуев высказался о возможном переходе Лечи Садулаева в "Зенит".
Фото: ФК "Ахмат"