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Ташуев - о возможном переходе Садулаева в "Зенит": никто об этом не говорит

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Главный тренер "Ахмата" Сергей Ташуев высказался о возможном переходе Лечи Садулаева в "Зенит".
Фото: ФК "Ахмат"
"Первый раз об этом слышу. Лечи — систематизирующий игрок у нас, лидер команды. Тем более, он чеченец. Такой вопрос даже не стоит, никто об этом не говорит", - цитирует Ташева "РБ Спорт".

Ранее в СМИ появилась информация, что полузащитник грозненского "Ахмата" Лечи Садулаев может перейти в петербургский "Зенит" в зимнее трансферное окно, а после вернуться в грозненский клуб на правах аренды до конца сезона. Также сообщалось, что Садулаев может перейти в петербургский клуб летом на правах свободного агента.

В текущем сезоне Лечи Садулаев провел за грозненский "Ахмат" во всех турнирах 18 матчей и записал на свой счет 3 забитых мяча и 2 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 2,5 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до конца этого сезона.

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