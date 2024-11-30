"Гёзтепе" — одна из лучших команд лиги, очень сильная. Про Манце в Турции говорят с похвалой. Успех команды сейчас — это его работа. Он уже два года в клубе, делает очень умные трансферы. "Гёзтепе" — не очень богатый клуб, но с умными менеджерами. Насколько мне известно, общие затраты на персонал составляют около 10 млн евро. А зарплата многих игроков больших команд в Турции составляет 10 млн евро на человека", — приводит слова Тюркера Legalbet.
Пост спортивного директора московского "Спартака" является вакантным после того, как португальский специалист Томаш Амарал 10 ноября по обоюдному согласию сторон покинул футбольный клуб. По информации СМИ, 41-летний Иван Манце, который с 2022 года является спортивным директором измирского "Гёзтепе", считается одним из основных кандидатов для назначения на эту должность.
"Гёзтепе", который в прошлом сезоне добился повышения в классе, в текущем сезоне чемпионата Турции по футболу за 12 матчей набрал 21 очко и на данный момент в турнирной таблице расположился на пятой строчке, отставая от лидирующего "Галатасарая" на 13 очков.
Турецкий журналист - о Манце, кандидате на пост спортдира "Спартака": делает очень умные трансферы
Турецкий журналист Атилла Тюркер рассказал о спортивном директоре "Гёзтепе" Иване Манце, который претендует на аналогичный пост в "Спартаке".
Фото: NTVSpor