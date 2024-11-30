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Мор: Тедеско очень хочет вернуться в Россию, просит подыскать ему любой вариант

Бывший игрок московского "Спартака" Эдуард Мор заявил о желании главного тренера сборной Бельгии Доменико Тедеско возглавить футбольный клуб из России.
Фото: © Photonews / Contributor / Photonews / Gettyimages.ru
"У нас на рынке тренеров довольно большой выбор. По моей информации, сейчас добавляется Тедеско, который еще не уволен с поста главного тренера сборной Бельгии, но скоро это произойдет. Уже просит людей, которые связаны с нашим футболом, подыскать ему любой вариант в России. Очень хочет вернуться работать", - приводит слова Мора "Матч ТВ".

Доменико Тедеско в настоящее время занимает пост главного тренера сборной Бельгии по футболу, которую возглавил 8 февраля 2023 года. По информации СМИ, в Королевской бельгийской футбольной ассоциации недовольны работой немецкого специалиста, и в ближайшее время он может покинуть свой пост.

Ранее Тедеско возглавлял московский "Спартак" (в 2019-2021 гг.). Под его руководством красно-белые завершили сезон-2020/21 в Российской Премьер-Лиге на втором месте.

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