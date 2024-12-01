- Уровень Дзюбы? Это топовый, один из лучших нападающих в Премьер-лиге. Могу ли назвать его душой компании? Да, конечно. Артем — это Артем, в юморе его никто не обгонит, - цитирует форварда "Акрона" "РБ Спорт".
37-летний Дзюба с сентября выступает за "Акрон". Вчера, 30 ноября, нападающий поучаствовал в победном матче своей команды против "Оренбурга", встреча завершилась со счетом 1:0. В активе тольяттинской команды 19 очков и девятое место в таблице РПЛ.
Дзюба провел за "Акрон" в РПЛ девять матчей, дважды поразил ворота соперников и сделал три голевые передачи. Его контракт с клубом истекает в июне 2025 года.
"Акрон" в 18-м туре РПЛ сыграет на выезде против петербургского "Зенита", матч пройдет 7 декабря.
Футболист "Акрона" - о Дзюбе: Артема никто не обгонит в юморе
Нападающий "Акрона" Мавис Чибота высказался о своем партнере по команде Артеме Дзюбе.
Фото: ФК "Акрон"