Джон Кордоба - о сорвавшемся переходе в "Спартак": это я принял решение отказаться от них, а не они отказались от меня

"Что решил "Спартак" — дело "Спартака". Я знаю, чего стою! Но вообще-то, в данной ситуации, кажется, именно Джон Кордоба принял решение не переходить в "Спартак", а не "Спартак" принял решение не покупать меня", - цитирует Кордобу "СЭ".
В текущем сезоне Джон Кордоба провел за "Краснодар" во всех турнирах 16 матчей и записал на свой счет 8 забитых мячей и 5 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего колумбийца в 14 миллионов евро, контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2027 года.
Сообщалось, что в летнее трансферное окно московский "Спартак" хотел приобрести нападающего, однако отказался от этой идеи из-за слишком высокой цены. После 16-ти сыгранных туров южане располагаются на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, красно-белые занимают 4-е место.