"Несмотря на то что он не является учредителем, Павел владеет половиной команды, извлекает прибыль в сотни миллионов рублей. Причем эти сотни миллионов идут из регионального бюджета. Я хотел его пригласить, нормально поговорить, узнать о его планах. Но он передал, что не будет участвовать в диалоге и никогда не приедет. Но найти этого человека несложно. Мы всегда найдем и его, и возможность с ним поговорить", - приводит слова Федорищева "СЭ".
Самарские "Крылья Советов" в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги за 17 матчей набрали 18 очков, которые позволяют в настоящее время занимать десятое место в турнирной таблице чемпионата России. В последнем туре подопечные Игоря Осинькина на выезде сумели со счётом 3:2 обыграть текущего лидера РПЛ - петербургский "Зенит".
В следующем туре, который станет последним перед зимней паузой, волжане 7 декабря в Ростове-на-Дону встретятся с местным "Ростовом". Стартовый свисток должен прозвучать в 16:30 по московскому времени.
Губернатор укорил футбольного агента в извлечении прибыли в сотни миллионов из бюджета Самарского области
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о том, что пригласил агента Павла Андреева на совещание для встречи.
Фото: ФК "Крылья Советов"