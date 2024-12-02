"Если кто-то придёт в "Спартак" с деньгами за Угальде, то почему нет? "Спартак" Манфреда купил не за маленькие деньги, и продавать он будет за большую сумму. Хороший вариант будет, если Угальде заберут за 25 млн евро", - приводит слова Мостового "Советский спорт".
Согласно данным, которые в настоящее время размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость Манфреда Угальде составляет 9 млн евро. Срок его действующего контракта с московским "Спартаком" истекает 30 июня 2028 года.
Красно-белые приобрели нападающего в январе 2024 года у нидерландского "Твенте" за 13 млн евро. С тех пор футболист в составе московского клуба в общей сложности принял участие в 37 официальных матчах, в которых всего забил 16 голов, отдал партнерам 3 голевые передачи и получил 5 желтых карточек. На данный момент Угальде с 17-ю забитыми голами является лучшим бомбардиром текущего сезона чемпионата России.
Мостовой назвал хорошую цену за форварда "Спартака" Угальде
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о возможной продаже нападающего московского "Спартака" Манфреда Угальде.
Фото: ФК "Спартак"