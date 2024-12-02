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КДК рассмотрит поведение Гончаренко в матче "Пари НН" с "Ростовом"

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что на заседании будет разобран эпизод с участием наставника "Пари НН" Виктора Гончаренко в матче 17-го тура РПЛ с "Ростовом".
Фото: ФК "Пари НН"
"Рассмотрим выход за пределы техзоны главного тренера "Пари НН" Виктора Гончаренко. Рассмотрим также его поведение после окончания матча. Есть запись в рапорте и протоколе матча", - цитирует Григорьянца "СЭ".

Матч 17-го тура РПЛ между "Ростовом" и "Пари НН" состоялся в субботу, 30 ноября, и завершился разгромным поражением команды Виктора Гончаренко со счетом 0:4.

Напомним, ранее сообщалось об инциденте, который произошел после игры в подтрибунном помещении стадиона "Ростов Арена". Гончаренко обратился к главному арбитру встречи Яну Бобровскому со словами: "Тебе недолго осталось". Судья ответил, что показывает тренеру красную карточку со словами: "Свидетелей много".

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