- "Зенит" выходил на меня? Да, но не напрямую. Все решалось через агента. Лично я ни с кем не общался. Контакты были во время Кубка Америки. Я был поглощен выступлением за сборную и не интересовался, о чем мой агент разговаривал с другими клубами.
Колумбийский нападающий Джон Кордоба защищает цвета "Краснодара" с 2021 года. В прошлом месяце форвард продлил действующее соглашение с клубом до конца июня 2027 года. Напомним, ранее сообщалось, что минувшим летом интерес к форварду проявлял московский "Спартак".
В этом сезоне 31-летний Кордоба забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач в 17 матчах за краснодарскую команду в РПЛ и Кубке России. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость футболиста в 14 миллионов евро.
Источник: "СЭ"
"Не напрямую, а через агента". Кордоба подтвердил интерес "Зенита" минувшим летом
Форвард "Краснодара" Джон Кордоба признался, что летом им действительно интересовался "Зенит".
Фото: ФК "Краснодар"