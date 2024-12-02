"Я считаю, что "Спартак" заслуженно победил. Он полностью переиграл "Краснодар" по всем аспектам. В последнее время красно-белые показывают чемпионскую игру. У команды Мусаева пала беспроигрышная серия. Если "Зенит" не может, "Спартак" поможет. Все три команды, которые идут в тройке, потерпели поражения. Тем интереснее будет весна, по которой всё решится", - цитирует Семшова "Советский спорт".
Вчера, 1-го декабря, московский "Спартак" одержал выездную победу над "Краснодаром" в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги со счетом 3:0. Петербургский "Зенит" на своем поле уступил самарским "Крыльям Советов" - 2:3, а московский "Локомотив" проиграл подмосковным "Химкам" со счетом 1:3.
После 17-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 39-ю набранными очками, на второй строчке располагается "Краснодар", имеющий в своем активе на одно очко меньше. Тройку лидеров замыкает московский "Спартак" с 34-мя набранными очками, такое же количество очков имеет московский "Локомотив", который занимает 4-е место в таблице.
Семшов: если "Зенит" не может, "Спартак" поможет
Экс-игрок сборной России Игорь Семшов высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"