"Конечно, мы верим в чемпионство в РПЛ в этом сезоне, но нам нужно смотреть только на себя и на то, что мы делаем. Не нужно думать о "Зените" или "Краснодаре", ведь впереди у нас игра с "Пари НН". Но даже если люди не верят в нас, то мы верим, что можем стать чемпионами в этом сезоне, потому что наша команда очень качественная", - цитирует Бабича ТАСС.
Вчера, 1-го декабря, московский "Спартак" одержал выездную победу над "Краснодаром" в 17-м туре Российской Премьер-Лиги со счетом 3:0, авторами забитых мячей стали Манфред Угальде (дубль) и Эсекьель Барко.
После 17-ти сыгранных туров красно-белые располагаются на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 34-мя набранными очками. Команда Деяна Станковича отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на пять очков. В 18-м туре чемпионата России московский "Спартак" сыграет на своем поле с "Пари НН".
Напомним, что петербургский "Зенит" является бессменным чемпионом России на протяжении последних шести сезонов.
Защитник "Спартака" Бабич: мы верим в чемпионство в РПЛ в этом сезоне
Защитник "Спартака" Срджан Бабич верит, что красно-белые могут стать чемпионами в этом сезоне.
Фото: ФК "Спартак"