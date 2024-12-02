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Лончар: вызов в сборную - логическое следствие моих результатов за "Акрон"

Хавбек "Акрона" Стефан Лончар прокомментировал свой вызов в национальную сборную Черногории.
Фото: ФК "Акрон"
- Конечно, всем приятно представлять свою страну. Могу сказать, что я ожидал этого вызова заранее. С того момента, как я перешел в "Акрон", у меня уже накопилась хорошая статистика. Вызов в сборную – логическое следствие моих результатов на поле за клуб.

28-летний полузащитник Стефан Лончар перешел в "Акрон" минувшим летом из "Дебрецена". За тольяттинскую команду черногорский хавбек провел 17 матчей в РПЛ, в которых записал на свой счет 4 забитых мяча и 6 результативных передач.

В сборной Черногории Лончар дебютировал в мае 2018 года. За национальную команду футболист сыграл 15 матчей и не отличился голевыми действиями.

Источник: Metaratings

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