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В "Локомотиве" отреагировали на слухи об интересе "Спартака" к Ненахову или Сильянову

Глава пресс?службы "Локомотива" Артем Загумённов прокомментировал трансферные слухи вокруг команды.
Фото: ФК "Локомотив"
"Локомотив" никогда не рассматривал и не собирается рассматривать продажу Ненахова или Сильянова", - приводит слова Загумённова "Матч ТВ".

Ранее сегодня, 2 декабря, в СМИ появилась информация о том, что столичный "Спартак" проявляет интерес к защитникам московского "Локомотива" Максиму Ненахову и Александру Сильянову.

В этом сезоне Сильянов провел за "железнодорожников" 23 матча, в которых отдал одну голевую передачу. Ненахов сыграл 25 матчей и пока не отличился результативными действиями.

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