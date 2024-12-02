"Локомотив" никогда не рассматривал и не собирается рассматривать продажу Ненахова или Сильянова", - приводит слова Загумённова "Матч ТВ".
Ранее сегодня, 2 декабря, в СМИ появилась информация о том, что столичный "Спартак" проявляет интерес к защитникам московского "Локомотива" Максиму Ненахову и Александру Сильянову.
В этом сезоне Сильянов провел за "железнодорожников" 23 матча, в которых отдал одну голевую передачу. Ненахов сыграл 25 матчей и пока не отличился результативными действиями.
В "Локомотиве" отреагировали на слухи об интересе "Спартака" к Ненахову или Сильянову
Глава пресс?службы "Локомотива" Артем Загумённов прокомментировал трансферные слухи вокруг команды.
Фото: ФК "Локомотив"