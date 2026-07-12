Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Нижний Новгород
16:30
РоторНе начат
Шинник
17:00
СочиНе начат
Спартак Кострома
19:00
КАМАЗНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Норвегия
1 - 2 1 2
АнглияЗавершен
Аргентина
3 - 1 3 1
ШвейцарияЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
19:00
Црвена ЗвездаНе начат

Аргентина стала единственной сборной не из Европы среди полуфиналистов ЧМ

Сборная Аргентины осталась единственным представителем Южной Америки в борьбе за победу на чемпионате мира - 2026.
Фото: ФИФА
Команда Лионеля Скалони завоевала путёвку в полуфинал, обыграв Швейцарию со счётом 3:1 в дополнительное время.

Три других места на этой стадии заняли европейские команды. За выход в решающий матч также поборются Франция, Испания и Англия.

В полуфинале аргентинцы встретятся с англичанами. Во второй паре сыграют сборные Франции и Испании.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится