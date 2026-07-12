Аргентина стала единственной сборной не из Европы среди полуфиналистов ЧМ

Сборная Аргентины осталась единственным представителем Южной Америки в борьбе за победу на чемпионате мира - 2026.

Фото: ФИФА

Команда Лионеля Скалони завоевала путёвку в полуфинал, обыграв Швейцарию со счётом 3:1 в дополнительное время.



Три других места на этой стадии заняли европейские команды. За выход в решающий матч также поборются Франция, Испания и Англия.



В полуфинале аргентинцы встретятся с англичанами. Во второй паре сыграют сборные Франции и Испании.