Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Нижний Новгород
16:30
РоторНе начат
Шинник
17:00
СочиНе начат
Спартак Кострома
19:00
КАМАЗНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Норвегия
1 - 2 1 2
АнглияЗавершен
Аргентина
1 - 1 1 1
ШвейцарияДоп. время

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
19:00
Црвена ЗвездаНе начат

Игрок сборной Швейцарии расплакался после удаления в матче с Аргентиной (фото)

Брель Эмболо не сдержал эмоций после удаления в четвертьфинальном матче ЧМ-2026 между Швейцарией и Аргентиной.
Фото: Mirror
Покидая поле, нападающий расплакался, а партнёры по сборной попытались его успокоить.

Эпизод произошёл на 72-й минуте. Сначала арбитр показал жёлтую карточку Леандро Паредесу за нарушение правил против Эмболо. После вмешательства VAR судья изменил решение, посчитав, что швейцарец симулировал.

Для Эмболо это предупреждение стало вторым в матче, поэтому он был удалён. На данный момент идёт 90-я минута, счёт 1:1.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится