Игрок сборной Швейцарии расплакался после удаления в матче с Аргентиной (фото)

Брель Эмболо не сдержал эмоций после удаления в четвертьфинальном матче ЧМ-2026 между Швейцарией и Аргентиной.

Фото: Mirror

Покидая поле, нападающий расплакался, а партнёры по сборной попытались его успокоить.



Эпизод произошёл на 72-й минуте. Сначала арбитр показал жёлтую карточку Леандро Паредесу за нарушение правил против Эмболо. После вмешательства VAR судья изменил решение, посчитав, что швейцарец симулировал.



Для Эмболо это предупреждение стало вторым в матче, поэтому он был удалён. На данный момент идёт 90-я минута, счёт 1:1.