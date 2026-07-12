Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Нижний Новгород
16:30
РоторНе начат
Шинник
17:00
СочиНе начат
Спартак Кострома
19:00
КАМАЗНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Норвегия
1 - 2 1 2
АнглияЗавершен
Аргентина
04:00
ШвейцарияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
19:00
Црвена ЗвездаНе начат

Англия в дополнительное время обыграла Норвегию и вышла в полуфинал ЧМ-2026

Сборная Англии стала третьим полуфиналистом чемпионата мира - 2026.
Фото: ФИФА
В четвертьфинальном матче англичане в дополнительное время обыграли Норвегию.

Основное время встречи завершилось вничью - 1:1. Норвежцев вперёд вывел Андреас Шельдеруп, однако ещё до перерыва Джуд Беллингем восстановил равновесие. Уже в экстра-тайме полузащитник английской команды оформил дубль и принёс своей сборной путёвку в следующий раунд - 2:1.

В полуфинале мирового первенства англичане сыграют с победителем противостояния между сборными Аргентины и Швейцарии.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится