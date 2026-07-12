Англия в дополнительное время обыграла Норвегию и вышла в полуфинал ЧМ-2026

Сборная Англии стала третьим полуфиналистом чемпионата мира - 2026.

Фото: ФИФА

В четвертьфинальном матче англичане в дополнительное время обыграли Норвегию.



Основное время встречи завершилось вничью - 1:1. Норвежцев вперёд вывел Андреас Шельдеруп, однако ещё до перерыва Джуд Беллингем восстановил равновесие. Уже в экстра-тайме полузащитник английской команды оформил дубль и принёс своей сборной путёвку в следующий раунд - 2:1.



В полуфинале мирового первенства англичане сыграют с победителем противостояния между сборными Аргентины и Швейцарии.