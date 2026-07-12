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Англия в дополнительное время обыграла Норвегию и вышла в полуфинал ЧМ-2026
Сегодня, 02:48
Сборная Англии стала третьим полуфиналистом чемпионата мира - 2026.
Фото: ФИФА
В четвертьфинальном матче англичане в дополнительное время обыграли Норвегию.
Основное время встречи завершилось вничью - 1:1. Норвежцев вперёд вывел Андреас Шельдеруп, однако ещё до перерыва Джуд Беллингем восстановил равновесие. Уже в экстра-тайме полузащитник английской команды оформил дубль и принёс своей сборной путёвку в следующий раунд - 2:1.
В полуфинале мирового первенства англичане сыграют с победителем противостояния между сборными Аргентины и Швейцарии.
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Сборная Англии
Сборная Норвегии
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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