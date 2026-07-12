Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Нижний Новгород
16:30
РоторНе начат
Шинник
17:00
СочиНе начат
Спартак Кострома
19:00
КАМАЗНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Норвегия
1 - 2 1 2
АнглияЗавершен
Аргентина
3 - 1 3 1
ШвейцарияЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
19:00
Црвена ЗвездаНе начат

Англия в четвёртый раз вышла в полуфинал чемпионата мира

Сборная Англии в четвёртый раз в своей истории пробилась в полуфинал чемпионата мира.
Фото: ФИФА
В четвертьфинале ЧМ-2026 англичане одолели Норвегию со счётом 2:1 после дополнительного времени.

До этого Англия доходила до данной стадии в 1966, 1990 и 2018 годах. Единственный выход в финал завершился победой на домашнем мундиале 1966 года.

В полуфинале мундиаля команда Томаса Тухеля сыграет против победителя пары Аргентина - Швейцария.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится