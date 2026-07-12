Англия в четвёртый раз вышла в полуфинал чемпионата мира

Сборная Англии в четвёртый раз в своей истории пробилась в полуфинал чемпионата мира.

Фото: ФИФА

В четвертьфинале ЧМ-2026 англичане одолели Норвегию со счётом 2:1 после дополнительного времени.



До этого Англия доходила до данной стадии в 1966, 1990 и 2018 годах. Единственный выход в финал завершился победой на домашнем мундиале 1966 года.



В полуфинале мундиаля команда Томаса Тухеля сыграет против победителя пары Аргентина - Швейцария.