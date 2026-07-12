Швейцария сравняла счёт в матче с Аргентиной, но через пять минут осталась вдесятером

Сборная Швейцарии сравняла счёт в четвертьфинальном матче ЧМ-2026 против Аргентины, но вскоре осталась в меньшинстве.

Фото: ФИФА

На 67-й минуте Дан Ндой отправил мяч в ворота аргентинцев. После этого счёт стал 1:1.



Однако уже на 72-й минуте швейцарцы лишились одного футболиста. Брель Эмболо получил вторую жёлтую карточку за симуляцию и был удалён с поля. Оставшееся время европейская команда проведёт вдесятером.



Победитель встречи сыграет в полуфинале чемпионата мира против сборной Англии.