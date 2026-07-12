"Чувствую себя ограбленным". Форвард сборной Норвегии высказался после поражения от Англии

Автор первого гола сборной Норвегии Андреас Шельдеруп высказался после поражения от Англии (1:2) в четвертьфинале чемпионата мира - 2026 и не согласился с решением арбитра отменить второй мяч своей команды.

Фото: ФИФА

- Я считаю, что гол не стоило отменять. Это очень мягкое нарушение, и я действительно чувствую себя немного ограбленным, - приводит слова Шельдерупа VG.no.

На 55-й минуте Торбьёрн Хеггем отправил мяч в сетку ворот англичан, однако главный судья не засчитал взятие ворот, усмотрев нарушение правил со стороны Эрлинга Холанда.После победы над Норвегией сборная Англии вышла в полуфинал мирового первенства, где сыграет против Аргентины.