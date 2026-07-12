Ташуев: переход Тюкавина в "Зенит" не пошел бы на пользу

- Нужно, чтобы у нас был не один сильнейший клуб, который собирает все сливки. Лимиты идут все глубже, поэтому клубы подбирают россиян на всякий случай. Но я не думаю, что такой трансфер пошел бы на пользу, - приводит слова эксперта "РБ Спорт".
Ранее сообщалось, что петербургский клуб предпринимал несколько попыток приобрести воспитанника "Динамо", однако руководство москвичей отказалось рассматривать предложения по своему лидеру. Действующий контракт нападающего с московским клубом рассчитан до 2030 года.