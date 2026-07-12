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Ташуев: переход Тюкавина в "Зенит" не пошел бы на пользу

Сергей Ташуев прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего московского "Динамо" Константина Тюкавина в "Зенит".
Фото: ФК "Динамо"
По мнению российского специалиста, подобный трансфер вряд ли принес бы пользу отечественному футболу.

- Нужно, чтобы у нас был не один сильнейший клуб, который собирает все сливки. Лимиты идут все глубже, поэтому клубы подбирают россиян на всякий случай. Но я не думаю, что такой трансфер пошел бы на пользу, - приводит слова эксперта "РБ Спорт".

Ранее сообщалось, что петербургский клуб предпринимал несколько попыток приобрести воспитанника "Динамо", однако руководство москвичей отказалось рассматривать предложения по своему лидеру. Действующий контракт нападающего с московским клубом рассчитан до 2030 года.

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