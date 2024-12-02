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Источник: в сферу интересов "Спартака" входит защитник "Ростова" Лангович

По информации СМИ,
Фото: ФК "Ростов"
Сообщается, что красно-белые рассчитывают усилить собственную линию обороны. Поэтому игрок "Ростова" является одним из кандидатов для покупки. К его трансферу москвичи могут обратиться в том случае, если не удастся договориться с другими футболистами.

Андрей Лангович - воспитанник футбольного клуба "Ростов". В текущем сезоне защитник принял участие в 23 официальных матчах, в которых забил соперникам 2 гола, отдал партнерам 3 голевые передачи, получил 3 жёлтые карточки. Его контракт с ростовчанами рассчитан на срок до конца сезона-2027/28. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего футболиста в 2,5 млн евро.

Источник: "Евро-Футбол.Ру"

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