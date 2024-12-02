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Пименов: на данный момент "Спартак" - это лучшая команда РПЛ

Бывший игрок "Локомотива" Руслан Пименов поделился своим мнением о выступлении московского "Спартака" в последних матчах РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"Сейчас "Спартак" играет в самый яркий футбол. Это лучшая команда на данный момент. Выход на зимнюю паузу им сейчас невыгоден. Они всех выносят в одну калитку", - приводит слова Пименова "Матч ТВ".

1 декабря московский "Спартак" в выездном матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 с крупным счётом 3:0 обыграл футбольный клуб "Краснодар". Благодаря этой победе красно-белые набрали 34 очка и расположились на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре подопечные Деяна Станковича 7 декабря дома сыграют против "Пари Нижний Новгород".

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