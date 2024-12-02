"Как теперь относиться к рассказу губернатора Федорищева о разговоре с "человеком из клуба" про 36 миллионов? Может же вдруг оказаться, что это не судейские деньги, а спонсорские выплаты, что не "Крылья" должны, а "Крыльям"… ну правда. В общем, когда на борьбу за честный спорт выходит человек, не отличающий плюса от минуса, чем это может закончиться? Боюсь, первое впечатление от господина Федорищева было верным", - написал Журавель в своем телеграм-канале.
2 декабря губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о том, что обратился в прокуратуру с целью проверки деятельности профессионального футбольного клуба "Крылья Советов". Позднее в телеграме было опубликована выдержка из его письма, из которой следует, что глава региона выразил недовольство ростом при продлении контракта суммы отступных за защитника команды Александра Солдатенкова со 120 до 300 миллионов рублей.
Журавель назвал губернатора Федорищева человеком, не отличающим плюса от минуса
Спортивный журналист Тимур Журавель отреагировал на содержание письма губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в прокуратуру.
Фото: телеграм-канал Вячеслава Федорищева