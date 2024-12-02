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Червиченко жестко ответил Петржеле: сюда нехрен нос совать!

Экс-владелец "Спартака" Андрей Червиченко отреагировал на заявление бывшего наставника "Зенита" Властимила Петржелы о распространенности в России в середине 2000-х гг. практики подкупа судей.
Фото: ФК "Зенит"
"Слова Петржелы о коррупции в нулевые? Пусть Петржела на эту тему рассуждает. А лучше пусть он рассуждает на тему чешской лиги, откуда он вылез, а сюда нехрен нос совать! Приехал, заработал – до свидания", - приводит слова Червиченко "Советский спорт".

Властимил Петржела с 29 ноября 2002 года по 3 мая 2006 года занимал пост главного тренера футбольного клуба из Санкт-Петербурга "Зенит". Под его руководством сине-бело-голубые в сезоне-2003 завоевали серебряные медали чемпионата России и стали обладателем Кубка Премьер-Лиги.

Помимо "Зенита", чешский специалист в своей тренерской карьере возглавлял пражскую "Спарту", "Богемианс Прага 1905", "Младу-Болеслав", бакинский "Нефтчи" и др.

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