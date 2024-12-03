Сообщается, что в результате пересчёта было установлено 120 голов и 135 голевых передач, которые были выполнены Лоськовым (всего 255 очков).
За ним следует нападающий тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба, у которого по состоянию на 3 декабря в активе 245 очков: 162 гола и 83 результативные передачи. При этом в текущем сезоне РПЛ продолжающий выступать 36-летний форвард уже успел набрать 5 очков: дважды поразил ворота соперников и трижды отметился результативными передачами.
На третьем месте находится бывший нападающий петербургского "Зенита" и московского "Динамо" Александр Кержаков - 181 очков (139 голов и 42 голевые передачи).
Источник: "Спортс’’"
"Спортс’’": Лоськов - рекордсмен чемпионата России по системе "гол+пас" с 255 очками. Дзюба отстает на 10 очков
По информации СМИ, рекорд по количеству набранных очков по системе "гол+пас" в чемпионате России принадлежит экс-капитану "Локомотива" Дмитрию Лоськову.
Фото: ФК "Локомотив"