"Нет, я бы не рассматривал. Я с уважением отношусь к "Зениту", у нас с Богданычем хорошие отношения, мы тепло общаемся после матчей. Это не связано с негативом или что-то, это просто принципиальный момент, что я не один год носил капитанскую повязку в "Спартаке" и не могу себе позволить перейти в "Зенит", ЦСКА и "Динамо", - приводит слова Джикии Sport24 со ссылкой на видео на YouTube-канале Smol Talk.
Георгий Джикия является воспитанником московского "Локомотива". Выступая на позиции центрального защитника, футболист в течение своей карьеры защищал цвета таких клубов, как "Спартак-Нальчик" (2014 г.), дзержинский "Химик" (2014-2015 гг.), пермский "Амкар" (2015-2016 гг.), московский "Спартак" (2017-2024 гг.). В сентябре 30-летний футболист в статусе свободного агента подписал однолетний контракт с подмосковными "Химками".
В составе московского "Спартака" Георгий Джикия в общей сложности провёл 215 официальных матчей, стал чемпионом России в сезоне-2016/17, обладателем Суперкубка России в 2017 г., обладателем Кубка России в сезоне-2021/22.
Джикия: как многолетний капитан "Спартака" не могу себе позволить перейти в "Зенит", ЦСКА и "Динамо"
Защитник подмосковных "Химок" Георгий Джикия рассказал, перешёл бы он в петербургский "Зенит" даже свободным агентом.
Фото: ФК "Спартак"