"На данный момент "Спартак" — самая сильная команда РПЛ по игре. Не представляю, каким образом Станковичу удалось взбодрить команду. Он объединил футболистов. Всегда говорил, что по составу "Спартак" никому не уступает. Сейчас это команда, которая играет на своем уровне", - цитирует Непомнящего "РБ Спорт".
После 17-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 34-мя набранными очками в своем активе. В 18-м туре Российской Премьер-Лиги красно-белые сыграют на своем поле с "Пари НН", который занимает 12-е место.
Напомним, что этим летом команду возглавил сербский специалист Деян Станкович, ранее работавший в "Ференцвароше" и "Црвене Звезде". Красно-белые вылетели из верхней сетки Кубка России и сыграют в Пути регионов с тольяттинским "Акроном" на выезде.
Непомнящий: "Спартак" - самая сильная команда РПЛ по игре
Российский тренер Валерий Непомнящий высказался об игре московского "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"