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Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Погба может перейти в "Торпедо"

Спортивный директор "Торпедо" Ари заявил, что в московский клуб может перейти Поль Погба.
Фото: ФК "Ювентус"
"Погба в "Торпедо"? Это будет бомба! Он сейчас без клуба — мы рассмотрим его кандидатуру, конечно же. Это легенда футбола, он еще может принести пользу", - цитирует Ари "РБ Спорт".

Вчера, 3-го декабря, стало известно, что Ари стал спортивным директором московского "Торпедо". После 21-го сыгранного тура команда располагается на второй строчке в турнирной таблице Первой лиги с 43-мя набранными очками в своем активе.

Поль Погба был дисквалифицирован за допинг до марта 2025 года, ранее полузащитник выступал за итальянский "Ювентус" и английский "Манчестер Юнайдет". Полузащитник является чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции.

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