"По последним сведениям, Осинькин останется в "Крыльях Советов" и будет готовить команду до лета 2025 года. Я так же узнаю информацию из СМИ. Считаю, что Игорь Витальевич проделал хорошую работу в Самаре. Команда - крепкий середнячок РПЛ, который при определенных обстоятельствах может бороться за высокие места в турнирной таблице", - заявил Бобер.
После 17-ти туров "Крылья Советов" занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе самарского клуба 18 набранных очков. В минувшем туре "Крылья" одержали минимальную победу над "Зенитом" (3:2) в выездном матче. В заключительном туре календарного года подопечные Игоря Осинькина сыграют на выезде с "Ростовом". Матч пройдет в субботу, 7-го декабря.
Игорь Осинькин возглавляет самарские "Крылья Советов" с июля 2020-го года. Ранее в СМИ появлялась информация о возможном уходе 59-летнего специалиста из клуба.
Источник: "РБ Спорт"
Бобер: Осинькин останется главным тренером "Крыльев Советов" до лета 2025 года
Экс-полузащитник "Крыльев Советов" Антон Бобер прокомментировал слухи о возможном уходе из команды главного тренера Игоря Осинькина.
Фото: официальный сайт "Крыльев Советов"