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Широков - о Федорищеве: если у него есть факты, он их предъявит, если нет - извинится

Экс-полузащитник сборной России Роман Широков высказался о борьбе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева с коррупцией в футболе.
Фото: Telegram-канал Вячеслава Федорищева
"Агенты во всём мире есть. Тогда это мировое зло, получается. Смотря, как с ними работать. Они же не приходят, под дулом пистолета никого не заставляют подписывать, мне так кажется. Если у него есть какие-то факты коррупционные, то он их предъявит, раз в прокуратуру обратился. Если нет, то извинится. Я думаю, что такой человек обладает фактурой и на пустом месте не будет делать заявления", - поделился Широков.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о коррупции в судейском корпусе российского футбола. В частности, чиновник заявил, что самарские "Крылья Советов" были должны 36 миллионов рублей неким посредникам. Деньги, по словам Федорищева, предназначались судьям РПЛ.

Сам Федорищев подтвердил в интервью намерения довести борьбу с коррупцией в российском футболе до конца. Также Федорищев призвал проверить работу футбольного агента Павла Андреева.

Источник: "Чемпионат"

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