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Лунев: должны ли женщины в футболе зарабатывать наравне с мужчинами? Должны заниматься домашним очагом. Шутка

Голкипер "Динамо" Андрей Лунев высказался о неравенстве зарплат в мужском и женском футболе.
Фото: официальный сайт "Динамо"
"Должны ли женщины в футболе получать такие же зарплаты, как мужчины? Нет, конечно. Потому что женщины должны заниматься домашним очагом. Конечно же, это шутка", - цитирует Лунева "РИА Новости".

Голкипер сборной России Андрей Лунев перебрался в московское "Динамо" из азербайджанского "Карабаха" в летнее трансферное окно. 33-летний вратарь заключил с бело-голубыми контракт на два года. По данным СМИ, зарплата Лунева в "Динамо" составляет 900 тысяч евро в год, а с учетом бонусов может достигать 1.1 миллиона евро.

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