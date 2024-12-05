- Мы все ждём, когда они шагнут вперёд на одну строчку. Думаю, за "Краснодар" болеет большая часть России. Все хотят, чтобы прошла гегемония одной команды. Очень ждём, что у "Краснодара" всё получится, - цитирует Мартыновича "Чемпионат".
"Краснодар" в 17-м туре РПЛ на прошлой неделе на своем поле потерпел поражение от "Спартака" со счетом 0:3 и упустил возможность обойти лидирующий "Зенит" в турнирной таблице. На данный момент "быки" с 38 баллами занимают второе место в РПЛ.
В последнем матче текущего года "Краснодар" сыграет против "Локомотива" на своем поле, встреча 18-го тура РПЛ пройдет 8 декабря, старт игры запланирован на 19:30 мск.
Мартынович: за "Краснодар" болеет большая часть России. Все хотят, чтобы прошла гегемония одной команды
Бывший футболист "Краснодара" Александр Мартынович высказался о выступлении "быков" в этом сезоне.
Фото: Официальный сайт РПЛ