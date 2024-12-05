- Угальде в прошлом сезоне подвергся жесткой критике из?за отсутствия голов. Но если вспомнить голевые моменты, которые он создавал, было понятно, что у него незаурядные способности в открываниях. Он владеет всеми видами открываний. Благодаря маневренности сам навык открываний возведен у него в искусство, - передает Григоряна "Матч ТВ".
Угальде выступает за "Спартак" с января 2024 года. Всего 22-летний форвард провел за красно-белых 37 матчей во всех турнирах, 16 раз поразил ворота соперников и сделал три голевые передачи. 14 мячей из 16 Угальде забил в текущем сезоне и является лучшим бомбардиром РПЛ.
"Спартак" с 34 баллами в активе замыкает тройку лидеров чемпионата России. В следующем туре красно-белые на своем поле примут "Пари НН", матч пройдет 7 декабря и начнется в 14:00 мск.
Григорян: у Угальде навык открываний возведен в искусство
Российский тренер Александр Григорян высказался о форварде столичного "Спартака" Манфреде Угальде.
Фото: Официальный сайт РПЛ