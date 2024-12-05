Петржела: главная сила "Зенита" - деньги. Другие клубы РПЛ бедствуют по сравнению с ним

"Зенит" может приглашать легионеров высокого уровня, несмотря на отсутствие еврокубков. Также клуб может позволить себе покупать лучших игроков РПЛ из других команд. Главная сила "Зенита" - деньги. Другие клубы бедствуют по сравнению с сине-бело-голубыми, кроме "Спартака", - заявил Петржела.
Санкт-петербургский "Зенит" является чемпионом России 5-ти последних сезонов. В текущем розыгрыше РПЛ сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу после 17-ти туров. В активе подопечных Сергея Семака 39 набранных очка. Занимающий 2-е место "Краснодар" отстает от "Зенита" на 1 очко.
Московский "Спартак" занимает 3-е место в чемпионате с 34-мя очками в 17-ти матчах. От лидера красно-белых отделяют 5 очков.
Источник: "РБ Спорт"