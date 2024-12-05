"Женя Латышонок начал тренироваться перед матчем с "Крыльями". К предстоящему матчу он готовится. Что касается Адамова, вряд ему можно предъявить претензии. Здесь, скорее, нужно говорить об обороне. Мы все ошибки разобрали. Просто помарки вратаря более заметны, чем ошибки защитников. Выигрывает и проигрывает вся команда. Здесь нет претензии к конкретным игрокам", - заявил Семак.
Санкт-петербургский "Зенит" принимал на своем поле "Крылья Советов" в рамках 17-го тура чемпионата России. Место в воротах хозяев занял резервный голкипер Денис Адамов. Основной вратарь "Зенита" Евгений Латышонок, пропускавший последние матчи команды из-за повреждения, остался на скамье запасных.
Игра завершилась волевой победой самарского клуба (3:2). Форвард "Крыльев Советов" Иван Сергеев оформил дубль в ворота Адамова. Еще один гол записал на свой счет полузащитник Иван Олейников. В 18-м туре "Зенит" сыграет дома с "Акроном". Игра пройдет в субботу, 7-го декабря.
Источник: "Чемпионат"
Сергей Семак заступился за вратаря "Зенита" Дениса Адамова после поражения от "Крыльев Советов"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался в поддержку вратаря Дениса Адамова после 3-х пропущенных мячей в матче 17-го тура РПЛ с "Крыльями Советов".
Фото: официальный сайт "Зенита"