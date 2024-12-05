Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фулхэм
22:30
БрайтонНе начат
Борнмут
23:15
ТоттенхэмНе начат

Кубок Италии

Новости
Лацио
23:00
НаполиНе начат

Мартынович: у Агкацева есть определенные качества, в которых он даже поинтереснее Сафонова

Экс-игрок "Краснодара" Александр Мартынович высказался об игре голкипера Станислава Агкацева.
Фото: ФК "Краснодар"
"У Агкацева возможно похожее будущее, как у Сафонова. Когда они были вместе с Матвеем в "Краснодаре", Стасу было тяжело конкурировать. Но у него есть определённые качества, в которых он даже поинтереснее Матвея. У Стаса есть все шансы уехать в Европу, ведь он отлично себя проявляет и работает", - цитирует Мартыновича "Чемпионат".

В текущем сезоне Станислав Агкацев провел за "Краснодар" во всех турнирах 20 матчей, пропустил 16 мячей и сохранил свои ворота в неприкосновенности в 11-ти встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока в 2 миллиона евро, контракт вратаря с клубом рассчитан до лета 2029 года.

Напомним, что Матвей Сафонов перешел во французский "ПСЖ" из "Краснодара" в летнее трансферное окно за 20 миллионов евро и подписал контракт до лета 2029 года. Россиянин провел за парижский клуб во всех турнирах 6 матчей, пропустил 3 мяча и сохранил свои ворота "сухими" в 3-х встречах.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится