"У Агкацева возможно похожее будущее, как у Сафонова. Когда они были вместе с Матвеем в "Краснодаре", Стасу было тяжело конкурировать. Но у него есть определённые качества, в которых он даже поинтереснее Матвея. У Стаса есть все шансы уехать в Европу, ведь он отлично себя проявляет и работает", - цитирует Мартыновича "Чемпионат".
В текущем сезоне Станислав Агкацев провел за "Краснодар" во всех турнирах 20 матчей, пропустил 16 мячей и сохранил свои ворота в неприкосновенности в 11-ти встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока в 2 миллиона евро, контракт вратаря с клубом рассчитан до лета 2029 года.
Напомним, что Матвей Сафонов перешел во французский "ПСЖ" из "Краснодара" в летнее трансферное окно за 20 миллионов евро и подписал контракт до лета 2029 года. Россиянин провел за парижский клуб во всех турнирах 6 матчей, пропустил 3 мяча и сохранил свои ворота "сухими" в 3-х встречах.
Мартынович: у Агкацева есть определенные качества, в которых он даже поинтереснее Сафонова
Экс-игрок "Краснодара" Александр Мартынович высказался об игре голкипера Станислава Агкацева.
Фото: ФК "Краснодар"