"У нас есть договоренность, в паузу мы приступим к переговорам, но конкретное число никто не назначал. Так что здесь больше исходим из позиции клуба. Когда "Локомотив" будет готов. Мне в этом плане проще подстроиться под них. Если на следующий день после последней игры этой части сезона руководство "Локомотива" будет готово встретиться, значит, мы встретимся и сразу начнем разговаривать по контракту", - приводит слова Кузьмичева "Матч ТВ".
Алексей Батраков является воспитанником академии московского "Локомотива". Его действующее соглашение с футбольным клубом рассчитано на срок до конца сезона-2026/27. Последний раз контракт игрока с красно-зелеными продлевался 29 декабря 2023 года. Согласно-данным, которые представлены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет 5 млн. евро.
В текущем сезоне Алексей Батраков в составе "железнодорожников" в общей сложности принял участие в 22 официальных матчах, в которых всего забил соперникам 11 голов, отметился 8 результативными передачами на партнеров и получил 7 желтых карточек.
Представитель Батракова анонсировал переговоры с "Локомотивом" о продлении контракта
Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова, рассказал о переговорах футболиста с московским клубом о продлении контракта.
Фото: ФК "Локомотив"