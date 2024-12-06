Педро: забить два гола "Спартаку" - большое счастье, исполнение мечты!

– Сначала ты выходил на замену, но первый же выход в старте – дубль "Спартаку". Что это был за период для тебя – как ты воспринимал это признание?
– Это было большое счастье, исполнение мечты! Это же ещё были мои первые голы за "Зенит" в официальных матчах. Считаю, второй мяч – самый красивый в моей карьере. Я всегда стараюсь принести на поле максимум пользы и был очень рад, что тогда мне это удалось, - цитирует Педро Metaratings.
В текущем сезоне Педро провел за петербургский "Зенит" во всех турнирах 24 матча и записал на свой счет 3 забитых мяча и 4 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 18-летнего игрока в 9 миллионов евро, контракт бразильца с клубом рассчитан до конца 2028 года. Ранее нападающий выступал за бразильский "Коринтианс".
После 17-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 39-ю набранными очками и опережает "Краснодар" на одно набранное очко. В 18-м туре чемпионата России команда Сергея Семака сыграет на своем поле с тольяттинским "Акроном", который занимает 9-е место с 19-ю очками в своем активе.