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Педро: забить два гола "Спартаку" - большое счастье, исполнение мечты!

Нападающий "Зенита" Педро рассказал о двух мячах, забитых в ворота "Спартака".
Фото: ФК "Зенит"
– Сначала ты выходил на замену, но первый же выход в старте – дубль "Спартаку". Что это был за период для тебя – как ты воспринимал это признание?

– Это было большое счастье, исполнение мечты! Это же ещё были мои первые голы за "Зенит" в официальных матчах. Считаю, второй мяч – самый красивый в моей карьере. Я всегда стараюсь принести на поле максимум пользы и был очень рад, что тогда мне это удалось, - цитирует Педро Metaratings.

В текущем сезоне Педро провел за петербургский "Зенит" во всех турнирах 24 матча и записал на свой счет 3 забитых мяча и 4 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 18-летнего игрока в 9 миллионов евро, контракт бразильца с клубом рассчитан до конца 2028 года. Ранее нападающий выступал за бразильский "Коринтианс".

После 17-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 39-ю набранными очками и опережает "Краснодар" на одно набранное очко. В 18-м туре чемпионата России команда Сергея Семака сыграет на своем поле с тольяттинским "Акроном", который занимает 9-е место с 19-ю очками в своем активе.

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