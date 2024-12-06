Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
23:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Интер
20:30
ПармаНе начат
Аталанта
22:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Штутгарт
22:30
УнионНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лилль
21:00
БрестНе начат
Осер
23:00
ПСЖНе начат

Камоцци: Пруцев - лучший российский полузащитник

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказался об игре Данила Пруцева.
Фото: ФК "Спартак"
"Я считаю, что Пруцев — лучший российский полузащитник. В свое время именно по моей рекомендации "Спартак" приобрел Пруцева. Очень умный игрок", - цитирует Камоцци "РБ Спорт".

В текущем сезоне Данил Пруцев провел за московский "Спартак" во всех турнирах 18 матчей и отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами. Рыночная стоимость 24-летнего игрока, согласно версии немецкого портала Transfermarkt, составляет 4,5 миллионов евро. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Ранее Пруцев выступал за "Чертаново", самарские "Крылья Советов" и "Сочи". Данил перешел в "Спартак" зимой 2022 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится