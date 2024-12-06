"Я считаю, что Пруцев — лучший российский полузащитник. В свое время именно по моей рекомендации "Спартак" приобрел Пруцева. Очень умный игрок", - цитирует Камоцци "РБ Спорт".
В текущем сезоне Данил Пруцев провел за московский "Спартак" во всех турнирах 18 матчей и отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами. Рыночная стоимость 24-летнего игрока, согласно версии немецкого портала Transfermarkt, составляет 4,5 миллионов евро. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2026 года.
Ранее Пруцев выступал за "Чертаново", самарские "Крылья Советов" и "Сочи". Данил перешел в "Спартак" зимой 2022 года.
Камоцци: Пруцев - лучший российский полузащитник
Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказался об игре Данила Пруцева.
Фото: ФК "Спартак"