На матч 18-го тура российской Премьер-лиги между "Краснодаром" и столичным "Локомотивом" назначены комментаторы Роман Нагучев и Тимур Журавель.
Центральная встреча заключительного перед зимней паузой тура состоится в ближайшее воскресенье, 8 декабря. Игра пройдет на стадионе "Краснодар" и начнется в 19:30 по московскому времени.
На данный момент "быки" набрали 38 очков и располагаются на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России. "Железнодорожники" с 34 набранными баллами занимают 4-е место.
Источник: "Матч ТВ"
Стали известны комментаторы центрального матча 18-го тура РПЛ "Краснодар" - "Локомотив"
Были объявлены фамилии комментаторов, которые отработают на игре 18-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и "Локомотивом".
Фото: ФК "Краснодар"