"Я вообще не праздную голы в ворота бывших команд. Когда забивал "Крыльям" за "Зенит", тоже не отмечал. У меня есть свои человеческие качества, уважение, и я этого придерживаюсь", - цитирует Сергеева "Чемпионат".
Нападающий "Крыльев Советов" Иван Сергеев записал на свой счет дубль в матче 17-го тура российской Премьер-лиги против "Зенита". Напомним, игра проходила в Санкт-Петербурге и завершилась победой гостей со счетом 3:2.
Форвард вернулся в самарский клуб в минувшее летнее трансферное окно. Футболист защищал сине-бело-голубые цвета с января 2022 года.
Сергеев: я не праздную голы в ворота бывших команд
Форвард "Крыльев Советов" Иван Сергеев рассказал, почему не празднует забитые мячи в ворота команд, за которые играл.
Фото: ФК "Крылья Советов"