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Сергеев: я не праздную голы в ворота бывших команд

Форвард "Крыльев Советов" Иван Сергеев рассказал, почему не празднует забитые мячи в ворота команд, за которые играл.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Я вообще не праздную голы в ворота бывших команд. Когда забивал "Крыльям" за "Зенит", тоже не отмечал. У меня есть свои человеческие качества, уважение, и я этого придерживаюсь", - цитирует Сергеева "Чемпионат".

Нападающий "Крыльев Советов" Иван Сергеев записал на свой счет дубль в матче 17-го тура российской Премьер-лиги против "Зенита". Напомним, игра проходила в Санкт-Петербурге и завершилась победой гостей со счетом 3:2.

Форвард вернулся в самарский клуб в минувшее летнее трансферное окно. Футболист защищал сине-бело-голубые цвета с января 2022 года.

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