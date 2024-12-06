- То, что Соболев не забил ни одного мяча в РПЛ – плохой знак для нападающего. Но Александр еще может себя проявить в "Зените". Хорошая ли это сделка для красно-белых? "Спартак" получил большие деньги, поэтому он точно выиграл от продажи Соболева в "Зенит", – передает Рианчо "РБ Спорт".
27-летний Соболев стал игроком петербургского клуба летом 2024 года. Форвард провел за сине-бело-голубых 15 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал одну голевую передачу. В РПЛ нападающий пока не отличался. Его контракт с "Зенитом" рассчитан до 2027 года.
Соболев с 2020 года выступал за столичный "Спартак" и выигрывал с красно-белыми Кубок России. Всего нападающий провел за "Спартак" 140 матчей во всех турнирах, забил 58 мячей и 32 раза ассистировал партнерам.
Рианчо: "Спартак" точно выиграл от продажи Соболева в "Зенит"
Бывший тренер столичного "Спартака" Рауль Рианчо высказался о форварде петербургского "Зенита" Александре Соболеве.
Фото: ФК "Зенит"