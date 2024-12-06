- Кого могу отметить? Да всех, в России играют нападающие хорошего уровня. Не хочу кого-то выделять, - цитирует Кордобу "РБ Спорт".
31-летний Кордоба выступает за "Краснодар" с 2021 года. В этом сезоне колумбиец принял участие в 17 матчах за "быков" во всех турнирах, забил восемь голов и сделал четыре ассиста на партнеров. Футболист занимает третье место в списке лучших бомбардиров текущего сезона, лидирует в гонке нападающий "Спартака" Манфред Угальде.
"Краснодар" в 17-ти турах набрал 38 баллов и находится на втором месте в таблице. Следующим соперником "Краснодара" в РПЛ станет "Локомотив", поединок пройдет завтра, 8 декабря.
Кордоба: в России играют нападающие хорошего уровня
Нападающий "Краснодара" Джон Кордоба высказался о форвардах РПЛ, назвав их игроками хорошего уровня.
Фото: Официальный сайт РПЛ